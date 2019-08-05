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УПЛ назвала лучшего тренера 2-го тура – неожиданный выбор

15:25 134 Читати українською
УПЛ назвала лучшего тренера 2-го тура – неожиданный выбор
Александр Рябоконь / Десна

Украинская Премьер-лига назвала лучшего наставника по итогам второго тура.

19’ Владислав Калитвинцев
79’ Олександр Філіппов
 
19’ Владислав Калитвинцев
79’ Олександр Філіппов

Им стал тренер Десны Александр Рябоконь, информирует официальный сайт УПЛ.

Десна на своем поле уверенно победила Ворсклу

После поражения от Львова команда 55-летнего специалиста одержала уверенную победу над Ворсклой со счетом 2:0. Это первый выигрыш "сиверян" в личных противостояниях с полтавчанами в рамках элитного дивизиона.

Напомним, лучшим игроком отчетного тура эксперты назвали представителя Динамо Виталия Буяльского.

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Десна - Ворскла Десна Десна УПЛ Александр Рябоконь Александр Рябоконь
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