УПЛ на 11 месте в рейтинге самых молодых лиг Европы и среди лидеров по наименьшему количеству легионеров

Международный центр спортивных исследований (CIES) обнародовал результаты анализа данных игроков в 31 национальном чемпионате Европы.

В исследовании были рассмотрены анкетные данные 11692 футболистов, выступающих в 463 клубах (в среднем – 25,3 футболиста на команду).

Динамо – Львов: Шапаренко вдохновляет феерию украинцев, новый бомбардир, кадровая дыра на следующий матч с Шахтером

В рейтинге чемпионатов по самому низкому среднему возрасту футболистов УПЛ заняла 11 место – 25,6 года. Самая молодая лига у Словакии (24,31 года). В топ-3 также попали Нидерланды (24,54) и Словения (24,57). На другом конце рейтинга оказалась Турция (28), Кипр (27,41) и Венгрия (27,01).

Среди топ-5 лиг Европы самый высокий средний возраст футболистов в Серии А (26,93). Затем следуют АПЛ (26,81), Ла Лига (26,76), Бундеслига (26,20) и французская Лига 1 (25,58).

По количеству собственных воспитанников, которые играют в основных командах свои клубов, УПЛ оказалась в середине рейтинга. 18,5% таких футболистов трансформируются в семнадцатом место.

В то же время количество легионеров, выступающих в чемпионате Украины (23,2%), одно из самых низких в рейтинге. Меньше футбольных гастарбайтеров только в Сербии 14,8% от всех игроков местного первенства.

Стоит заметить, что количество легионеров в европейских чемпионатах постоянно увеличивается. Однако показатель роста в 2019 (0,2%) самый низкий за последние 5 лет. Среди топ-5 лег только во Франции (38,6) и Испании (37,3) выступает меньше легионеров, чем местных исполнителей.

По этой ссылке можно посмотреть подробные результаты исследования.

Расизм, страхітлива травма, приниження Баварії та Барси, Вокер підриває Зінченка, а Фонсека в порядку – огляд вікенду