"УПЛ в этом году, скорее всего, завершится на неделю раньше. Не 16-го, а 9-го мая. Инициатива поступила от сборной, которая просит больше времени для подготовки к Евро.

Сборная Украины сыграет минимум два матча Евро-2020 со зрителями – есть немало требований

Вопрос может закрыться завтра, когда окончательно соберут позиции клубов. Пока большинство поддерживает сжатые сроки сезона", – написал Игорь Бурбас в своем Twitter.

Заметим, команда Андрея Шевченко перед Евро-2020 запланировала три спарринга – против Бахрейна, Северной Ирландии и Кипра. В групповом этапе чемпионата Европы "сине-желтые" будут играть с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го).

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