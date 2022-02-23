Полноценный возврат УПЛ пока под вопросом из-за возможного введения чрезвычайного положения, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Отмечается, что ввести его могут не только на территориях Донецкой и Луганской областей, но также в Харькове, Херсоне, Киеве и области. Проведение спортивных массовых мероприятий в таких регионах запрещается законом. Полиция и нацгвардия не смогут гарантировать обеспечение футбольных матчей в результате мобилизации.

Добавим, что УПЛ должна была восстановиться уже в ближайшие выходные, а первым матчем должна была стать встреча Миная и Зари 25 февраля.

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