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УПЛ может создать собственный телеканал, который будет конкурировать с "Футболами" и "1+1"

15:43 - Читати українською
УПЛ может создать собственный телеканал, который будет конкурировать с "Футболами" и "1+1"
Шахтер – Динамо / Сайт "горняков"

Украинский Премьер-лига планирует организовать еще один ресурс для просмотра матчей внутренней арены.

УПЛ рассматривает возможность создания собственного телеканала, утверждает Tribuna.

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Условное название проекта – UPL.tv. Канал станет дочерним предприятием лиги, а его руководство будут выбирать клубы-участники. УПЛ надеется увеличить прибыль клубов от показа матчей через создание конкуренции двум главным трансляторам – телеканалам "Футбол" и медиахолдингу "1+1". Пока неизвестно, сможет ли будущий проект покрывать все матчи чемпионата.

Напомним, УПЛ еще не провела выборы нового президента, который должен заменить Томаса Гримма.

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