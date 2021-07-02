Матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером может состояться не в запланированную дату.

Киевское Динамо обратилось к Украинской Премьер-лиги с просьбой перенести поединок за Суперкубок Украины на сентябрь, сообщает meta-ratings. Киевляне мотивируют свою просьбу тем, что большое количество представителей клуба находится в расположении сборной Украины, а потому они не успеют как следует подготовиться к сезону.

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"К нам действительно поступило такое обращение от Динамо. Будем думать и решать, поскольку динамовским сборникам действительно нужно время на восстановление. Однако о возможной дате в сентябре говорить еще рано. Мы все сейчас будем болеть за сборную в матче с Англией, рассчитывая, что национальная команда пройдет дальше. Поэтому решение по этому вопросу будет приниматься позже", – отметил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии.

К слову, поединок за Суперкубок запланирован на 24 июля, начало встречи в 21:00.

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