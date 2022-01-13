УПЛ имеет четвертую самую длинную зимнюю паузу в Европе
14:32 - Читати українською
Перерыв в украинском чемпионате длится более двух месяцев.
Самая длинная зимняя пауза в чемпионате Молдовы – 91 день. Второй идет боснийская лига, которая зимой прерывается на 83 дня. В первую тройку с 81 днем также входит датская Суперлига.
Следующая в рейтинге украинская Премьер-лига. Наш чемпионат в этом сезоне прервался на 75 дней. Последние матчи осенней части в УПЛ сыграли 12 декабря, а весенняя часть стартует 25 февраля.
Аналогичная пауза в РПЛ. Немного меньше отдыхают в Черногории и Армении. В топ-чемпионатах пауза значительно меньше либо ее вообще нет.
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