Перерыв в украинском чемпионате длится более двух месяцев.

Самая длинная зимняя пауза в чемпионате Молдовы – 91 день. Второй идет боснийская лига, которая зимой прерывается на 83 дня. В первую тройку с 81 днем также входит датская Суперлига.

Следующая в рейтинге украинская Премьер-лига. Наш чемпионат в этом сезоне прервался на 75 дней. Последние матчи осенней части в УПЛ сыграли 12 декабря, а весенняя часть стартует 25 февраля.

Аналогичная пауза в РПЛ. Немного меньше отдыхают в Черногории и Армении. В топ-чемпионатах пауза значительно меньше либо ее вообще нет.