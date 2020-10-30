"Психологический момент очень важен. Мы отдали много эмоций и сил. Нужно восстановиться и переключиться на чемпионат.

Шахтер продлил контракт с чемпионом мира

Каждый должен понимать, что чемпионат важен так же, как и ЛЧ. Надо побеждать в каждом матче. Не думаю, что кто-то будет расслабляться или недооценивать соперника (Мариуполь – прим. Футбол 24). Это неправильно – у нас такого нет", – сказал Матвиенко в ефире Shakhtar News.

Заметим, "горняки" сыграли вничью с Интером (0:0) в Лиге чемпионов и единолично возглавили группу В после двух туров. Сегодня, 30 октября, Шахтер встретится с Мариуполем в УПЛ, начало в 19:00.

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