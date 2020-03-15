УПЛ будет приостановлена – динамовский СМИ намекает на влияние легионеров Шахтера

Динамо и Шахтер в следующем туре не сыграют? / ФК Шахтер

Похоже, 23-й тур УПЛ станет последним в чемпионате Украины – по крайней мере, на некоторое время.

После 23-го тура УПЛ, который завершится в воскресенье тремя матчами, чемпионат Украины будет приостановлен. Об этом утверждает Telegram канал "Динамо Киев Inside".

"В развитие текущей ситуации внутри клуба было принято несколько важных решений:

1. Уже есть четкое осознание, что сегодняшний матч является последним. То ли в сезоне, то ли перед долгой паузой. Посему поставлена жесткая задача – в 18:45 быть на втором месте. Для возможной квалификации в ЛЧ.

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2. Тренерским штабом и научной группой разработаны индивидуальные фитнесс-программы для игроков, поскольку есть высокая вероятность того, что следующие как минимум три недели игрокам придется поддерживать форму самостоятельно. Карантин. Общекомандный. Задания выдадут после оглашения решения УАФ.

3. Растет „напряженка“ по финансовой части контрактов. Пункт форс-мажора не у всех одинаковый. Некоторые будут роптать. Но пока все не критично.

4. Решение ФФУ будет не в последнюю очередь завязано на одном аспекте, о котором СМИ пока стыдливо молчат. У наших "латинодонецких" жителей "Новопечерских Липок" состоялся сложный разговор с "Палкиными"с несложной "предъявой" – играть в таких условиях не собираемся", – отмечает источник.

Заметим, после 22-х туров УПЛ Шахтер уверенно лидирует, опережая Динамо на 14 очков. Киевляне находятся на втором месте, а Заря – на третьем. Отставание луганчан от Динамо составляет 2 пункта.

К слову, практически все первенства Европы ушли на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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