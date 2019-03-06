УПЛ анонсировала тендер на использование медиа-прав чемпионата Украины

Руководство украинской Премьер-лиги приглашает желающих приобрести медиа-права чемпионата.

УПЛ запускает тендер на эксплуатацию медиа-прав на все матчи Украинской Премьер-Лиги сезонов 2019/20, 2020/21, 2021/22, сообщает официальный сайт организации.

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Пермьер-лига приглашает принять участие в тендере всех трансляторов, медиа и телекоммуникационные компании, а также агентства в сфере спортивных прав.

Заявки должны быть направлены в УПЛ до 18:00 5 апреля 2019 года.

Напомним, в текущем сезоне матчи УПЛ транслируют телеканалы Футбол 1/2, 2+2, УНИАН и ZIK.

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