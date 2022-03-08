Football Observatory проанализировала статистику фолов в 38 чемпионатах и сформировала рейтинги.

В украинской Премьер-лиге в среднем за матч фиксируют 28,4 нарушения правил. Это девятый показатель среди исследованных чемпионатов. Лидер по грубости – сербская Суперлига, где фолят 30,7 раза за матч. А самая корректная – нидерландская Эредивизи с 20,3 фола. АПЛ совсем рядом (20,4).

Одно нарушение правил в УПЛ в среднем ворует 29,1 секунды игрового времени. Это один из лучших показателей в мире. Быстрее возобновляют игру только в 6 чемпионатах. Лидер – Беларусь (25,3 секунды). На другом полюсе – Колумбия (в среднем 38,3 за фол).

В итоге получается, что в Украине на фолы тратится 13,45 минуты игрового времени. Антигерой здесь – Мексика, где игроки теряют 16,27 минуты чистого времени.

Шахтер, Динамо, Верес, Мариуполь – "полярные" клубы УПЛ, они выделяются на фоне чемпионата, как немногие в Европе