В турнирной таблице УПЛ 2024/25 произошли изменения после очередных матчей. Какие команды улучшили свои позиции в турнирной таблице, а какие потеряли, узнайте из материала "Футбол 24".

Игровой день начался с противостояния Вереса и Рухаровенчане сенсационно победили львовян (2:0) и поднялись на восьмое место в таблице, а их сегодняшний соперник идет следом.

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Во втором матче встретились Шахтер і Заря – "горняки" одержали победу (3:1) и уверенно закрепились на третьем месте (26 очков), поскольку Полесье уступило Динамо (1:2) и осталось четвертым (22 очка). А вот киевляне вновь возглавили турнирную таблицу УПЛ, имея столько же баллов (32), как и Александрия, которая уступает лишь по количеству забитых мячей.

В зоне переходных матчей находятся Черноморец і Левый Берег, а Оболонь и Ингулец – в зоне вылета.