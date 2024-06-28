Базовой датой начала сезона 2024/25 в УПЛ будет 3 августа, а дата завершающего тура – 24 мая, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Динамо официально объявило о трансфере колумбийского защитника

Так, Динамо стартует выездным поединком с Александрией, а Шахтер сыграет в гостях с Ворсклой. Известно, когда в следующем сезоне сойдутся два гранда украинского футбола – 26 октября (первый круг) и 26 апреля (второй круг).

Следует заметить, что начать новый сезон планировали 10 августа из-за участия олимпийской сборной Украины на Олимпиаде. Футбольный турнир на Олимпиаде продлится с 24 июля по 10 августа 2024 года.

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