УПЛ 2020/21: InStat определил лучшего игрока сезона – в десятке только представители Динамо и Шахтера
Известный статистический ресурс InStat подвел итог украинской элиты прошедшего сезона.
Денис Попов признан самым полезным игроком УПЛ по средним оценкам InStat, информирует Команда 1. Защитник киевлян получил 300 баллов. В десятку лучших футболистов сезона попали по пять представителей Динамо и Шахтера.
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Статистический ресурс также подытожил выступления игроков всех амплуа. Лучшим вратарем был признан Анатолий Трубин, центрбэком – Денис Попов, фланговым защитником – Виталий Миколенко, центрхавом – Алан Патрик, атакующим полузащитником – Марлос, фланговым хавбеком – Виктор Цыганков, а форвардом – Захедитабар Шахаб.
К слову, чемпионом украинской Премьер-лиги стало киевское Динамо, а вот Минай понизился в классе.
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