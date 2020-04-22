toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Упамекано определился со своим будущим, обломав Зидана

22 апреля 23:16 42 Читати українською
Упамекано определился со своим будущим, обломав Зидана
Дайот Упамекано / dpa

Защитник РБ Лейцпиг Дайот Упамекано не желает менять чемпионат, но все же попробует свои силы в топ-клубе.

Упамекано провел сильный сезон за Лейпциг и стал самым желанным центрбеком на рынке. За ним охотятся многие европейские гранды, а Зидан якобы определил 21-летнего француза приоритетной трансферной целью для усиления обороны.

Дайот знает об интересе из других чемпионатов, но хочет остаться в Бундеслиге. Его выбор пал на Баварию, уверяет Foot Mercato. В контракте защитника с РБ прописана клаусула в размере 60 млн евро, однако соглашение действительно только до лета 2021-го, поэтому "быки" должны согласиться на 40 млн.

В Баварии огромная французская колония: Коман, Толиссо, Павар, Лукас, Кюизонс. Все они в очень теплых отношениях. По информации источника, Упамекано уже расспрашивал своих земляков о мюнхенском клубе и делился своим желанием к ним присоединиться.

Пандемія зриває 100-мільйонні трансфери – мегаталанти ризикують застрягнути в Бундеслізі

blog_ava
Пятов рассказал о своем отношении к Ракицкому после переезда защитника в Россию
22 апреля
1287
Теги
Трансферы Германия Зинедин Зидан Зинедин Зидан РБ Лейпциг РБ Лейпциг Дайот Упамекано Дайот Упамекано Трансферы Баварии Трансферы Чемпионата Германии Бавария Бавария Реал Мадрид Реал Мадрид
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
14
час
:
16
мин
Ливерпуль
14:30
Бернли
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук