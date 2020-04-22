Упамекано определился со своим будущим, обломав Зидана

Защитник РБ Лейцпиг Дайот Упамекано не желает менять чемпионат, но все же попробует свои силы в топ-клубе.

Упамекано провел сильный сезон за Лейпциг и стал самым желанным центрбеком на рынке. За ним охотятся многие европейские гранды, а Зидан якобы определил 21-летнего француза приоритетной трансферной целью для усиления обороны.

Дайот знает об интересе из других чемпионатов, но хочет остаться в Бундеслиге. Его выбор пал на Баварию, уверяет Foot Mercato. В контракте защитника с РБ прописана клаусула в размере 60 млн евро, однако соглашение действительно только до лета 2021-го, поэтому "быки" должны согласиться на 40 млн.

В Баварии огромная французская колония: Коман, Толиссо, Павар, Лукас, Кюизонс. Все они в очень теплых отношениях. По информации источника, Упамекано уже расспрашивал своих земляков о мюнхенском клубе и делился своим желанием к ним присоединиться.

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