В Уотфорде сегодня могут забыть о карантине, ведь их команда снова будет играть в элите.

Уотфорд одолел Миллуолл (1:0) в рамках 44 тура Чемпионшипа и гарантировал себе путевку в АПЛ.

Норвич официально оформил возвращение в АПЛ – "канарейки" могут не выходить на поле благодаря подаркам двух соперников

"Шершни" закрепились на второй строчке, оторвавшись от ближайшего преследователя на 10 очков. Напомним, ранее место в высшем английском дивизионе гарантировал себе Норвич. Напомним, Уотфорд только в прошлом сезоне покинул АПЛ.

Еще 4 команды Чемпионшипа разыграют между собой в плей-офф последний билет в 20-ку элитных клубов.

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