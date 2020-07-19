Уотфорд уволил Пирсона – это третья отставка тренера команды за сезон

За два тура до конца чемпионата Англии Найджел Пирсон уволен с поста главного тренера Уотфорда.

Отставку 56-летнего специалиста анонсировал журналист The Telegraph Майкл Маграт в своем твиттере.

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Пирсон возглавил Уотфорд в декабре и одержал 4 победы в стартовых семи поединках. Однако, ныне результаты "шершней" ухудшились. После карантина команда набрала лишь 7 очков в семи турах. Пирсон станет третьим уволенным руководством Уотфорда тренером на протяжении сезона 2019/20. Ранее своих должностей лишились Хави Грасия и Кике Санчес Флорес.

К слову, "шершни" в данный момент занимают 17-е место и опережают зону вылета на 3 очка. В последних двух турах Уотфорд встретится с Манчестер Сити и Арсеналом.

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