Опытный хавбек заключил контракт с "шершнями", сообщает официальный сайт клуба.

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Санчес поставил подпись под соглашением на полгода. Уотфорду колумбиец достался бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента. Ветеран был без клуба с лета 2020-го, когда покинул Вест Хэм. Также он имеет опыт выступлений за Эспаньол, Фиорентину, Астон Виллу, Эльче, Валансьен и Ривер Плейт Монтевидео.

К слову, Уотфорд за 12 туров до конца сезона занимает 3-е место в Чемпионшипе. В активе "шершней" 63 очка, а второму Брентфорду они уступают лишь по дополнительным показателям.

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