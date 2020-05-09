Уотфорд ушел в оппозицию к АПЛ из-за планов возобновить сезон – еще 5 клубов готовы присоединиться

Уотфорд не согласен с проектом возобновления прерванного пандемией коронавируса сезона в английской Премьер-лиге.
"Шершни" не хотят доигрывать сезон на нейтральных полях, сообщает Mirror.
АПЛ опасается бунта игроков из-за возобновления сезона, – Mirror
"Я понимаю, что матчи будут проходить без зрителей, но играть на нейтральных полях не хотим, ведь наш стадион дает нам преимущество. В данный момент с нами согласны как минимум пять клубов", – заявил исполнительный директор Уотфорда Скотт Даксберри.
Недавно представители клубов АПЛ договорились о возобновлении сезона, если это позволит правительство. Матчи планируют провести на 8-10 нейтальних стадионах без зрителей. Финальное голосование за этот план назначено на понедельник, 11 мая.
Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів