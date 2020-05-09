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Уотфорд ушел в оппозицию к АПЛ из-за планов возобновить сезон – еще 5 клубов готовы присоединиться

14:34 38 Читати українською
Уотфорд ушел в оппозицию к АПЛ из-за планов возобновить сезон – еще 5 клубов готовы присоединиться
Трой Дини / Reuters

Уотфорд не согласен с проектом возобновления прерванного пандемией коронавируса сезона в английской Премьер-лиге.

"Шершни" не хотят доигрывать сезон на нейтральных полях, сообщает Mirror.

АПЛ опасается бунта игроков из-за возобновления сезона, – Mirror

"Я понимаю, что матчи будут проходить без зрителей, но играть на нейтральных полях не хотим, ведь наш стадион дает нам преимущество. В данный момент с нами согласны как минимум пять клубов", – заявил исполнительный директор Уотфорда Скотт Даксберри.

Недавно представители клубов АПЛ договорились о возобновлении сезона, если это позволит правительство. Матчи планируют провести на 8-10 нейтальних стадионах без зрителей. Финальное голосование за этот план назначено на понедельник, 11 мая.

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коронавирус Англия Уотфорд Уотфорд АПЛ
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