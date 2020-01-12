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Уотфорд разгромил Борнмут и покинул зону вылета из АПЛ

12 января 17:57 52 Читати українською
Уотфорд разгромил Борнмут и покинул зону вылета из АПЛ
Борнмут – Уотфорд – 0:3

Голы Абдулая Дукуре, Троя Дини и Роберто Перрейры в матче 22-го тура АПЛ против Борнмута позволили Уотфорду праздновать выездную победу.

 
Абдулай Дукуре 42’
Трой Дини 65’
Роберто Перейра 90+3’
42’ Абдулай Дукуре
65’ Трой Дини
90+3’ Роберто Перейра

Уотфорд в выездном матче против Борнмута мог не только обойти "вишнёвых" в турнирной таблице, но и покинуть зону вылета из АПЛ. Именно поэтому первый тайм встречи прошёл в довольно нервном ключе без большого количества моментов, хотя гости выглядели на немного острее. Уже перед самым свистком на перерыв они таки открыли счёт усилиями Дукуре, принявшего прострел от Сарра и пробившего по воротам метров с восьми – 0:1!

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Во втором тайме Уотфорд стал ещё более настойчивым в своих атаках. На 65-й минуте это вылилось во второй гол в ворота Борнмута: Сарр вошёл на правый край штрафной, убрал защитника и выкатил передачу на ближнюю штангу – Дукуре как следует пробить не смог, но тут же на добивании удачно сыграл Дини. После этого удара "вишнёвые" уже не смогли прийти в себя, а в компенсированное время Уотфорд провёл ещё и третий мяч, выскочив в контратаку, которую точным выстрелом завершил Перрейра – 0:3.

Таким образом, Уотфорд набрал 22 очка, поднявшись на семнадцатую позицию в турнирной таблице АПЛ. Борнмут, имея в активе лишь 20 зачётных баллов, опустился на девятнадцатую позицию.

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