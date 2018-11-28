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Уотфорд продлил контракт с главным тренером Грасией

19:40 6 Читати українською
Уотфорд продлил контракт с главным тренером Грасией
Хавьер Грасия (в центре) / Фото ФК Уотфорд

Уотфорд полностью доверяет нынешнему наставнику команды Хавьеру Грасии.

Руководство Уотфорда предложило испанскому специалисту Хавьеру Грасии новый контракт, который наставник без колебаний подписал, сообщает официальный сайт клуба.

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Новое соглашение о сотрудничестве клуба с 48-летним тренером рассчитано до 2023 года. В контракте прописана возможность продления действия соглашения еще на три сезона.

Напомним, Грасия принял команду в январе 2017 года.

В текущем сезоне АПЛ после 13-ти туров Уотфорд занимает 9-ю строчку, имея в активе 20 очков.

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Англия Уотфорд Уотфорд Видеоновости Хавьер Грасия Хавьер Грасия
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