Английский клуб хочет приобщиться к борьбе с российской чумой и помочь Украине.

Уотфорд добавил новые товары в клубный магазин. Это кружки и брелки в сине-желтых цветах. Акция в поддержку Украины.

Все заработанные средства от продажи товаров Уотфорд передаст в Красный Крест для удовлетворения гуманитарных потребностей украинцев в войне с россиянами, а также поддержки беженцев в соседних странах.

Уотфорд борется за выживание в АПЛ. Команде не хватает одного очка, чтобы подняться из зоны вылета.

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