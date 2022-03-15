Уотфорд продает клубные товары в сине-желтых цветах, чтобы собрать средства для помощи Украине
17:15 - Читати українською
Английский клуб хочет приобщиться к борьбе с российской чумой и помочь Украине.
Уотфорд добавил новые товары в клубный магазин. Это кружки и брелки в сине-желтых цветах. Акция в поддержку Украины.
Все заработанные средства от продажи товаров Уотфорд передаст в Красный Крест для удовлетворения гуманитарных потребностей украинцев в войне с россиянами, а также поддержки беженцев в соседних странах.
Уотфорд борется за выживание в АПЛ. Команде не хватает одного очка, чтобы подняться из зоны вылета.
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