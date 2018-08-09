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Уотфорд предложил 60 млн евро за Гедеша

8 августа 23:13 36 Читати українською
Уотфорд предложил 60 млн евро за Гедеша
Гонсалу Гедеш / Фото: ПСЖ

Английский Уотфорд готов выложить немалую сумму за 21-летнего нападающего ПСЖ Гонсалу Гедеша.

Уотфорд надеется приобрести нападающего в последний день трансферного окна.

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Клуб предложил ПСЖ 60 млн евро за Гонсалу Гедеша, сообщает портал getfootballfrance.

Впрочем, 21-летний португалец хочет перейти только в Валенсию и не хочет рассматривать других предложений.

Гедеш провел в аренде в Валенсии прошлый сезон, принял участие в 33 матчах Примеры и забил 5 голов.

Теги
Англия Трансферы Уотфорд Уотфорд Валенсия Валенсия Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен
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