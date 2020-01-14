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Уотфорд подписал вингера Удинезе Пуссетто

14 января 18:33 57 Читати українською
Уотфорд подписал вингера Удинезе Пуссетто
Игнасио Пуссетто / ФК Уотфорд

Английский Уотфорд объявил о трансфере из итальянского Удинезе вингера Игнасио Пуссетто.

Аргентинец перебрался в Англию, сообщает официальный сайт "шершней".

Уотфорд разгромил Борнмут и покинул зону вылета из АПЛ

Пуссетто подписал с Уотфордом контракт на 4,5 года. Воспитанник Атлетико Рафаэлы стоил середняку АПЛ ориентировочно 8 млн евро. Упростило трансфер вингера также наличие у него гражданства Италии.

В нынешнем сезоне Игнасио Пуссетто успел сыграть за фриульцев 14 матчей во всех турнирах, в которых забил лишь 1 мяч.

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