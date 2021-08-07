Словацкий хавбек перебрался в стан "шершней", сообщает официальный сайт клуба.

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Куцка арендован Уотфордом на один сезон. Парма отдала ветерана в аренду, поскольку кампанию 2021/22 проведет в Серии B. На Апеннинах Куцка выступал с 2011-го, когда сменил пражскую Спарту на Дженоа. Позже он отыграл два сезона в Милане и оформил вояж на полтора года в Трабзонспор.

В сезоне 2020/21 Юрай Куцка провел 28 матчей в Серии А, в которых забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи. На Евро-2020 на его счету 3 поединка.

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