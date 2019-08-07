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Уотфорд подписал Уэлбека

19:01 36 Читати українською
Уотфорд подписал Уэлбека
Дэнни Уэлбек / Фото ФК Уотфорд

Английский форвард Дэнни Уэлбек отныне будет защищать цвета Уотфорда.

Уотфорд усилил атакующую линию Дэнни Уэлбеком, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт 28-летнего нападающего с новым клубом рассчитан до лета 2022 года. "Шершни" подписали игрока на правах свободного агента.

Последним местом работы Дэнни был лондонский Арсенал, за который он выступал с 2014 года.

В прошлом сезоне АПЛ Уэлбек провел всего 8 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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