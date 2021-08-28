Серебряный призер Евро-2016 перебрался в стан "шершней", сообщает официальный сайт клуба.

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Сиссоко подписал с Уотфордом 2-летний контракт. На Викаридж Роуд он будет выступать под 19-м номером. Тоттенхэм получил за Сиссоко ориентировочно 3,5 млн евро. В составе "шпор" универсал провел 5 сезонов, а перед тем 3,5 года защищал цвета Ньюкасла.

К слову, в сезоне 2020/21 Мусса Сиссоко сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

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