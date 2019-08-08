Уотфорд подписал Исмаилу Сарра – рекордный трансфер в истории клуба

Вингер Ренна Исмаила Сарр продолжит карьеру в АПЛ. Сенегалец стал рекордным приобретением в истории Уотфорда.

Уотфорд объявил о переходе Исмаили Сарра из Ренна. 21-летний сенегалец стал рекордным трансфером в истории клуба и будет играть под 23-м номером, сообщает официальный сайт "шершней".

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Сумма сделки не разглашается (неофициально – 30 млн евро), однако известен срок соглашения – Исмаила Сарр подписал 5-летний контракт.

За 2 года в составе Ренна Сарр провел 77 матчей, в которых забил 18 голов. Выступал за сборную Сенегала на ЧМ-2018 и КАН-2019, где дошел до финала турнира. Также играл против Динамо в Лиге Европы 2018/19.

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