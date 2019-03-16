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Уотфорд переиграл Кристал Пэлас: 1/4 финала Кубка Англии

16:14 32 Читати українською
Уотфорд переиграл Кристал Пэлас: 1/4 финала Кубка Англии
Уотфорд – Кристал Пэлас / Фото ФК Уотфорд

Состоялся первый четвертьфинальный поединок Кубка Англии между Уотфордом и Кристал Пэлас.

1/4 финала Кубка Англии

Уотфорд – Кристал Пэлас – 2:1

Голы: Капу, 27 Грей, 80 – Батшуаи, 62

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Уотфорд на правах хозяев сразу бросился прессинговать соперника и уже на 24-й минуте это принесло свои плоды в виде гола. После начала второго тайма инициатива перешла в руки гостей, и Миши Батшуаи реализовал ее в забитый гол. Поединок уверенно двигался к закономерной ничьей, но образцовая комбинация Уотфорда на 80-й минуте принесла хозяевам победу.

Теги
Англия Кристал Пэлас Кристал Пэлас Уотфорд Уотфорд Кубок Англии Кубок Англии 2018/19
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