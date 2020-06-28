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Уотфорд отстранил трех звезд из-за несанкционированной вечеринки

20:10 - Читати українською
Уотфорд отстранил трех звезд из-за несанкционированной вечеринки
Игроки Уотфорда / Reuters

Уотфорд не взял с собой сразу трех лидеров на матч 32-го тура АПЛ против Саутегмптона – причиной стал день рождения одного из них.

Андре Грей, Натаниэл Чалоба и Домингос Квина были исключены Найджелом Пирсом со склада, чтобы обеспечить здоровье и безопасность всех игроков, персонала и официальных лиц в сегодняшнем матче, информирует официальный твиттер клуба.

Арсенал драматично одолел Шеффилд Юнайтед и вышел в полуфинал Кубка Англии

Ранее английские СМИ сообщали, что Андре Грей устроил вечеринку в честь своего дня рождения несмотря на ограничения министерства здоровья. На праздновании, кроме трех игроков Уотфорда, присутствовали около 20 человек вместо рекомендованных 6.

К слову, Уотфорд имеет 28 очков и находится на 16 месте – неподалеку от зоны вылета.

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Теги
Англия Натаниэль Натаниэль Чалоба Уотфорд Уотфорд Андре Андре Грэй Домингос Домингос Квина
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