Бывший наставник Ливерпуля, Интера, сборной Англии и ряда других команд подписал контракт до конца текущего сезона с возможностью продолжения сотрудничества, сообщает официальный сайт Уотфорда.

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Уже 5 февраля в матче против Бернли 74-летний Ходжсон войдет в историю Премьер-лиги как самый возрастной тренер элитного дивизиона Англии. Каждый следующий поединок будет только улучшать рекорд. Ассистентом Роя Ходжсона стал Рэй Льюингтон, уже имевший опыт работы с Уотфордом (2002-2005).

После последних неудач команда скатилась в зону вылета – предпоследнее место и 14 очков в 20-ти матчах. В последний раз Уотфорд побеждал еще в ноябре – 4:1 в поединке с Манчестер Юнайтед.

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