Уотфорд одержал уверенную победу над Норвичем и покинул последнюю позицию АПЛ

Гол и ассист Жерара Деулофеу помог Уотфорду добыть выездную победу над Норвичем в битве аутсайдеров АПЛ.

Уотфорд начал с места в карьер, вырвавшись вперёд уже на 77-й секунде матча. Всё началось с отбора Деулофеу на правом фланге, после которого Жерар убежал от Буэндии, сместился к штрафной, качнул Трибулля и пробил в левый нижний угол – 0:1. Норвич на некоторое время выпал из игры, однако на 22-й минуте едва не отыгрался вследствии выхода Эрнандеса один-на-один. Нападающий не смог переиграть голкипера "оленей" – то же самое касается и Пукки, в компенсированное к первому тайму время дважды пробивавшему с близкого расстояния.

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За расточительность "канарейки" были наказаны через семь минут после перерыва: Деулофеу ворвался на левый край штрафной и выполнил передачу на линию вратарской, а Грей в касание переправил мяч в сетку – 0:2. Правда, в середине второго тайма Уотфорд остался в меньшинстве из-за второй жёлтой карточки Кабаселе, а на 71-й Норвич едва не сократил отставание дальним выстрелом Маклина – его из-под перекладины вытащил голкипер Фостер. Постепенного гостям удалось успокоить игру, а хозяева до самого финального свистка голами так и не порадовали. 0:2 – Уотфорд празднует победу.

Таким образом, "олени", набрав 8 очков, поднялись с последней позиции турнирной таблицы АПЛ восемнадцатую. Норвич, имея на один зачётный балл меньше, ее замыкает.

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