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Уотфорд нашел именитую замену Грасии в должности главного тренера – специалист уже работал с клубом

06:00 33 Читати українською
Уотфорд нашел именитую замену Грасии в должности главного тренера – специалист уже работал с клубом
Кике Санчес Флорес / Reuters

Английский Уотфорд назначил новым главным тренером команды Кике Санчеса Флореса.

Кике Санчес Флорес назначен новым главным тренером Уотфорда, сообщает твиттер клуба.

Уотфорд уволил Грасию с должности главного тренера – первая отставка в АПЛ 2019/20

Отметим, что испанский специалист уже тренировал "шершней" в сезоне 2015/16. Последним местом его работы стал китайский Шанхай Шэньхуа.

Напомним, Уотфорд освободил Хави Грасиа с должности главного наставника клуба из-за провальных результатов команды. "Шершни" занимают последнее место в турнирной таблице, имея в активе 1 очко.

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Англия Кике Санчес Флорес Кіке Санчес Флорес Уотфорд Уотфорд Хавьер Грасия Хавьер Грасия
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