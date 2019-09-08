Уотфорд нашел именитую замену Грасии в должности главного тренера – специалист уже работал с клубом

Английский Уотфорд назначил новым главным тренером команды Кике Санчеса Флореса.

Кике Санчес Флорес назначен новым главным тренером Уотфорда, сообщает твиттер клуба.

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Отметим, что испанский специалист уже тренировал "шершней" в сезоне 2015/16. Последним местом его работы стал китайский Шанхай Шэньхуа.

Напомним, Уотфорд освободил Хави Грасиа с должности главного наставника клуба из-за провальных результатов команды. "Шершни" занимают последнее место в турнирной таблице, имея в активе 1 очко.

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