Уотфорд принимал Манчестер Сити в рамках 15-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матчей на Футбол 24.

Манчестер Сити на правах фаворита встречи захватил инициативу во встрече и на классе одолел Уотфорд.

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Счет в матче открыл Стерлинг, а дальше два чудо-гола создал Бернарду Силва. Сначала португалец оставил всю оборону хозяев в дураках и сам завершил сольный проход, а во время второго гола Бернарду красивым обводным ударом поразил дальнюю девятку.

Ман Сити вернул себе лидерство, опережая Ливерпуль на один балл, Уотфорд – 17-й.

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