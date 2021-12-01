В Англии снова продемонстрировали большое внимание к безопасности болельщиков.

Поединок 14-го тура АПЛ между Уотфордом и Челси прерван на 14-й минуте.

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На трибунах Викаридж Роуд стало плохо одному из болельщиков. Защитник Челси Маркос Алонсо начал сигнализировать о проблеме, и арбитр немедленно дал свисток. Бригада медиков оперативно добралась до места событий и оказывает помощь человеку, у которого подозрение на сердечный приступ.

Напомним, похожая история произошла 17 октября этого года. Поединок Ньюкасл – Тоттенхэм прерывали, чтобы спасти жизнь болельщику. Тогда все завершилось благополучно.

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