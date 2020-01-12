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Уорнок назвал топ-5 лучших тренеров в истории АПЛ

12 января 17:13 168 Читати українською
Уорнок назвал топ-5 лучших тренеров в истории АПЛ
Нил Уорнок / Фото из открытых источников

Бывший тренер ряда английских клубов Нил Уорнок поделился мыслями относительно коллег по тренерскому цеху.

"Я бы поставил Арсена Венгера на первое место: он изменил взгляд на футбол, привнес много того, чего не было раньше. Он ввел в штат диетологов, фитнес-тренеров, использовал видеотехнологии – он изменил АПЛ.

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Второй – Пеп Гвардиола. Я никогда не видел такого командного движения. У него играет Давид Силва – лучший игрок, которого я видел в АПЛ. Пеп в команде всего несколько лет, но его влияние просто невероятно. Так что ставлю его вторым.

Клоппа ставлю на третье место. Он, разумеется, станет еще лучше. Учитывая все то, что он сделал в клубе и в молодежной академии, учитывая то, что он будет здесь работать еще лет десять, – он сейчас третий, но легко может подняться на первое место через несколько лет.

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На четвертую строчку я, пожалуй, поставлю сэра Алекса Фергюсона. Отдам ему небольшое преимущество перед Жозе Моуринью, потому что сэр Алекс работал дольше. Мне кажется, что он работал в эпоху, когда главное значение имело управления кадрами, и Фергюсон был, пожалуй, лучшим в этом.

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Жозе близок к нему, и мне нравится в нем то, как он работает с прессой в самые сложные моменты. Я поставлю его на пятую строчку", – сказал 71-летний Уорнок в интервью изданию Talksport.

Напомним, Уорнок до недавнего времени возглавлял Кардифф. Кроме валлийской команды он тренировал Бертон Альбион, Скарборо, Ноттс Каунти, Торки Юнайтед, Хаддерсфилд, Шеффилд Юнайтед, Кристал Пэлас, Куинз Парк Рейнджерс, Лидс и другие менее известные команды.

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