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Уокера выгнали из сборной Англии после скандала с проститутками

16:28 106 Читати українською
Уокера выгнали из сборной Англии после скандала с проститутками
Кайл Уокер / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер еще долго будет расплачиваться за свое дерзкое нарушение карантина.

Главный тренер сборной Англии Саутгейт готов навсегда отказаться от услуг игрока "горожан", информирует Mirror.

Уокер второй раз за 2 дня оскандалился – защитник Манчестер Сити втянул в передряги с полицией Руни

Наставника "трех львов" возмутила новость о развлечениях Уокера с проститутками, пока весь мир вынужден переживать ужас коронавируса. Решения Саутгейта не меняет даже публичное извинение защитника Манчестер Сити. 49-летний специалист собирается окончательно отказаться от услуг одного из самых опытных игроков нынешнего состава сборной (49 матчей).

Отметим, что Саутгейт и без скандала предпочитал других претендентов на позицию правого защитника – Уокер в последний раз получал вызов в сборную Англии в июне прошлого года.

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