Уокера выгнали из сборной Англии после скандала с проститутками

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер еще долго будет расплачиваться за свое дерзкое нарушение карантина.

Главный тренер сборной Англии Саутгейт готов навсегда отказаться от услуг игрока "горожан", информирует Mirror.

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Наставника "трех львов" возмутила новость о развлечениях Уокера с проститутками, пока весь мир вынужден переживать ужас коронавируса. Решения Саутгейта не меняет даже публичное извинение защитника Манчестер Сити. 49-летний специалист собирается окончательно отказаться от услуг одного из самых опытных игроков нынешнего состава сборной (49 матчей).

Отметим, что Саутгейт и без скандала предпочитал других претендентов на позицию правого защитника – Уокер в последний раз получал вызов в сборную Англии в июне прошлого года.

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