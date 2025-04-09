Милан сообщил о том, что 34-летний Кайл Уокер получил перелом правого локтя. Во вторник, 8 апреля, англичанин был прооперирован с целью улучшения процесса восстановления и сокращения времени на реабилитацию.

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Согласно Milan News, Уокер пропустит от нескольких недель до одного месяца. Он не сможет сыграть как минимум против Удинезе и Аталанты в Серии А, а также против Интера в Кубке Италии.

Напомним, что он играет за "россонери" на правах аренды из Манчестер Сити. У Милана есть право выкупа защитника. На данный момент Кайл успел сыграть за новую команду в 12 матчах.

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