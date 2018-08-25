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Уокер: Вулверхэмптон заслужил ничью

26 августа 06:00 3 Читати українською
Уокер: Вулверхэмптон заслужил ничью
Кайл Уокер / фото из соцсетей

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер поделился впечатлениями после матча против Вулверхэмптона.

"Мы создали достаточное количество шансов, чтобы забить на гол больше, чем соперник. У них хорошо организованная команда, так что, думаю, тем, кто будет приезжать к ним в гости, будет трудно. Они заслужили ничью. Нам нужно быть более безжалостными в атаке , но мы, защитники, должны взять вину за пропущенный гол на себя.

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 1: 1 – видео голов и обзор матча

Гол Боли рукой? Судьям сложно увидеть все. В конце матча мы должны были вырывать победу. Нужно двигаться дальше и надеяться, что в следующем туре возьмем три очка", – цитирует Уокера BBC.

После 3 туров Манчестер Сити продолжает возглавлять турнирную таблицу с 7 очками, Вулверхэмптон с 2 пунктами расположился на 12 позиции.

Англия3 турМолинью Стэдиум (Вулверхэмптон)

Вулверхэмптон - Манчестер Сити: Суббота 25 августа 2018

Вулверхэмптон
Матч окончен
1 : 1
Манчестер Сити
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Теги
Англия Вулверхэмптон - Манчестер Сити Кайл Уокер Кайл Уокер Манчестер Сити Манчестер Сити
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