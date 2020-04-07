Уокер второй раз за 2 дня оскандалился – защитник Манчестер Сити втянул в передряги с полицией Руни

Бывшие партнеры по сборной Англии Кайл Уокер и Уэйн Руни были пойманы сотрудницей полиции за нарушением условий карантина.

Две звезды были отчитаны полицейской за нарушение условий карантина и правил дистанцирования, сообщает The Sun.

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По информации таблоида, Руни во время прогулки с семьей случайно встретился с Уокером, гулявшим с детьми и бывшей супругой. Семьи начали общение и привлекли внимание сотрудницы полиции, прибывшей на вызов по соседству. Она сделала замечание Руни и Уокеру и приказала семьям разойтись по домам. О применении санкций к футболистам пока неизвестно.

Это уже второе нарушение карантина для Кайла Уокера в течение нескольких дней. Ранее он встретился с проститутками, хотя публично призывал всех оставаться дома.

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