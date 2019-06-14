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Уокер продлит контракт с Манчестер Сити

14:21 5 Читати українською
Уокер продлит контракт с Манчестер Сити
Кайл Уокер / Фото Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер еще надолго задержится в лагере "горожан".

Боссы Манчестер Сити договорились с Кайлом Уокером о продлении контракта, сообщает Goal.

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Действующее соглашение 29-летнего защитника с клубом было рассчитано до 2022 года. По новому контракту англичанин будет защищать цвета "горожан" до лета 2024-го.

Напомним, Кайл перебрался в Манчестер Сити летом 2017 года.

В прошлом сезоне АПЛ Уокер провел 33 матча, в которых отметился голом и ассистом. Чем помог своей команде одержать золотые медали чемпионата Англии.

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Англия Кайл Уокер Кайл Уокер Манчестер Сити Манчестер Сити
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