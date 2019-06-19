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Уокер продлил контракт с Манчестер Сити

17:03 23 Читати українською
Уокер продлил контракт с Манчестер Сити
Кайл Уокер / ФК Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер подписал новый контракт с клубом.

Манчестер Сити на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с Кайлом Уокером. Новое соглашение действует до 2024 года.

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Англичанин перешел в состав "горожан" в 2017 году и дважды стал победителем АПЛ, а также дважды выходил в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что клуб хочет продлить контракт с Александром Зинченко.

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