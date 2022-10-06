Правый защитник Манчестер Сити и сборной Англии начинает восстановление после травмы.

Кайл Уокер травмировался во время дерби Манчестера, когда его команда разнесла МЮ. Правый защитник получил повреждение в зоне паха и здосрочно ушел с поля.

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Футболисту понадобилась операция, которую он уже перенес, сообщает официальный сайт Манчестер Сити. Срок восстановления клуб не уточняет, однако украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк добавляет, что Кайл может пропустить ЧМ-2022.

Уокер является основным правым фулбеком Манчестер Сити. В сборной Англии он имеет высокую конкуренцию (Джеймс, Александер-Арнольд, Триппьер), однако Гарет Саутгейт активно использует универсального защитника.

Ман Сити разбил МЮ в матче АПЛ с 9 голами – 3 подряд домашний хет-трик плюс 2 ассиста Холанда, феерия Фодена и КДБ