Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер призывает не опускать руки после матча против Челси (0:1).

"Вчера вечером мы отдали все, чтобы наши болельщики гордились нами. Мне жаль, что мы не смогли завоевать этот трофей для вас.

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Мы вернемся и будем еще сильнее. Спасибо за вашу поддержку", – написал Уокер в Twitter.

Стоит отметить, что Сити впервые в своей истории играл в финале еврокубка. По итогам прошлого сезона подопечные Гвардиолы завоевали трофей АПЛ и Кубка английской лиги.

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