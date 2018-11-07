Уокер: Манчестер Сити полностью сконцентрирован на игре с Шахтером

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер поделился ожиданиями от матча 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

"Футболисты всегда фокусируются на матчах. Очевидно, что каждую неделю мы встречаемся с разными командами, и наши соперники в Премьер-лиге и Лиге чемпионов определенно повышают свой уровень. Нужно помнить об этом факте и удачно выступить завтра вечером.

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Каждый важен. Мы движемся исключительно от игры к игре. Полностью сосредоточены на завтрашнем противостоянии и только после подумаем о следующем.

Хорошая возможность выиграть Лигу чемпионов была и в прошлом сезоне, но мы встретились с Ливерпулем, выступившим великолепно, – могу вспомнить те 10 минут безумия в первой встрече. Извлекли некоторые уроки, учитывая прошлые ошибки, и, надеюсь, будем идти только вперед", – цитирует Уокера официальный сайт Шахтера.

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