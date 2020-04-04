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Уокер готов досрочно отдать чемпионство Ливерпулю

10:29 42 Читати українською
Уокер готов досрочно отдать чемпионство Ливерпулю
Кайл Уокер / Фото ФК Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер не видит возможным продолжение сезона АПЛ в ближайшее время.

"Пока футбол должен сделать шаг назад, потому что сейчас это не самое важное для людей. Приоритет – здоровье членов твоей семьи и членов других семей. Каждый надеется, что футбол вернется, и мы сможем доиграть сезон, но если такой возможности не будет, то каждый отнесется к этому с пониманием.

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Будучи футболистом, ты привык к ежедневной рутине и к тому, что твоя жизнь построена по системе. Думаю, это тот момент, когда мы должны потерпеть и подумать о других", – цитирует Уокера Daily Star.

Напомним, из-за пандемии в Англии приостановлен сезон на неопределенный срок. После 29 туров АПЛ Ливерпуль опережает Манчестер Сити на 25 очков.

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