"После первой игры все было понятно с командой. Я удивлен слышать оправдания тренера сборной, что команда не готова физически! Вопрос: к чему Вы готовили игроков месяц???

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Уважаемый, Вы прошли школу Лобановского и забыли после Европы, как готовить организм? Очень странное непрофессиональное оправдание! Это что – признание в своей беспомощности?

На самом деле унизительно теперь сидеть и ждать от других свою судьбу, когда сам не смог решить ее для себя! Единственное, может это такая стратегия – не попасться на итальянцев? И как-то проскочить в 1/8 финала, а там раскрыть свой потенциал?" – написал Кевлич на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, сборная Украины в решающем матче группы С уступила Австрии со счетом 0:1 и потеряла шанс на прямой выход в 1/8 финала турнира. Отныне судьба "сине-желтых" зависит от выступлений других команд.

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