Футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение Динамо от Пафоса в квалификации ЛЧ (0:2).

"Все по-разному выключали телевизор. Кто-то на пятнадцатой минуте, кто-то после второго пропущенного. Европейское унижение болельщиков Динамо Киев состоялось.

Заховайло поставил Динамо диагноз по итогам поражения от Пафоса, назвав две главные ошибки Шовковского

Разбирать игру и готовность игроков к Лиге чемпионов нет смысла. В таком состоянии, в котором находится наш клуб, попадание в Лигу чемпионов – большая авантюра. Клуб долго шел к сегодняшнему результату. Три года отсутствует трансферная политика. Идея "вытянем своими воспитанниками" – это чистая некомпетентность.

Нужно набраться терпения и ждать изменений. Игроки, которые одевают футболку с эмблемой Динамо Киев, давно себя изжили. Они выжаты как лимон. У них нет ни мотивации, ни сил. Одним словом "поржавели". Нужно понять и простить.

Всем добра. Слава Украине", – написал Заховайло на своей странице в Facebook.

Динамо вылетело из Лиги чемпионов, проиграв второй матч с Пафосом – киевляне продолжат в квалификации ЛЕ