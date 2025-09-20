Унижение команды Ваната в видеообзоре матча Жирона – Леванте – 0:4
Жирона потерпела разгром от Леванте (0:4) в пятом туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Виктор Цыганков не участвовал в матче, поскольку до сих пор залечивает травму, Владислав Крапивцов просидел в запасе, а вот Владислав Ванат вышел в старте.
Ванат пережил ужас в дебюте на Монтильиви – Жирона вдевятером потерпела унижение, украинец почти не касался мяча
Впрочем, для Жироны игра с Леванте обернулась ужасом. Акселю Витселю понадобилось 30 минут, чтобы получить две желтые карточки и покинуть поле. "Красно-белые" пропустили впервые на 43 минуте. Навес в штрафную площадь замкнул Эйонг. После перерыва Альварес забил со штрафного прямым ударом, а перед этим удалили еще и Рейса у Жироны. До финального свистка Гассанига еще дважды пропускал.