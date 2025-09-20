Виктор Цыганков не участвовал в матче, поскольку до сих пор залечивает травму, Владислав Крапивцов просидел в запасе, а вот Владислав Ванат вышел в старте.

Ванат пережил ужас в дебюте на Монтильиви – Жирона вдевятером потерпела унижение, украинец почти не касался мяча

Впрочем, для Жироны игра с Леванте обернулась ужасом. Акселю Витселю понадобилось 30 минут, чтобы получить две желтые карточки и покинуть поле. "Красно-белые" пропустили впервые на 43 минуте. Навес в штрафную площадь замкнул Эйонг. После перерыва Альварес забил со штрафного прямым ударом, а перед этим удалили еще и Рейса у Жироны. До финального свистка Гассанига еще дважды пропускал.