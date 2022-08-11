Заря в рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций сыграет против Университати Крайовы. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА между Университатей Крайовой и Зарей начнется в 20:30 по киевскому времени. Трансляция доступна по каналу Setanta Sports в сервисе MEGOGO. Также матч с 15-минутной задержкой транслирует телеканал "2+2".

Университатя Крайова – Заря: анонс ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

Стартовые составы

Университатя Крайова: Лазар – Скречу, Папп, Рауль Силва, Банка – Крецу, Матей – Ханка, Баярам, Иван – Колич

Запасные: Русу, Попеску, Ветежелу, Нистор, Кымпану, Баярам, ​​Ривалдиньо, Влэдою, Маркович, Кепецыне, Рогульич, Мартич, Винэ

Заря: Мацапура – ​​Данченко, Батагов, Имереков, Вантух – Назарина, Чурко – Кристиан, Булеца, Кабаев – Нагнойный

Запасные: Сапутин, Жилкин, Бражко, Алибеков, Мышнев, Хлань, Безбородько, Смиян, Снурницын, Алефиренко

"Чемпионы большой любви", параллели с Днепром, ряд сборников и тренер-ноунейм – с кем сыграет Заря в Лиге конференций